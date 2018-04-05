Низкочастотные запросы: поиск, анализ, мета
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6 лет назад
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Сложно конкурировать с крупными вебсайтами, которые забрали весь ТОП по высокочастотным (ВЧ) и среднечастотным (СЧ) запросам. Бюджеты крупные вебсайты берут из своей прибыли.
Чтобы добиться результатов по ВЧ и СЧ необходим в поиске необходимо затратить от 6 до 12 месяцев на продвижение. Такая работа не всегда дает результаты.
Поэтому молодому сайту необходимо концентрироваться на низкочастотных запросах (НЧ)