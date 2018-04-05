Низкочастотные запросы: поиск, анализ, мета

Сложно конкурировать с крупными вебсайтами, которые забрали весь ТОП по высокочастотным (ВЧ) и среднечастотным (СЧ) запросам. Бюджеты крупные вебсайты берут из своей прибыли.

Чтобы добиться результатов по ВЧ и СЧ необходим в поиске необходимо затратить от 6 до 12 месяцев на продвижение. Такая работа не всегда дает результаты.

Поэтому молодому сайту необходимо концентрироваться на низкочастотных запросах (НЧ)

https://www.youtube.com/watch?v=8XoBcrF0DIo