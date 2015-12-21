Оптимизация сервиса пенсионное-решение.рф

Тематика - Негосударственные пенсионные фонды

Регион продвижения - Россия

Статус проекта - На продвижении

Период проведения работ - С 1 июня 2015 г. Актуальность данных 21.12.2015 г.

Количество продвигаемых запросов- более 1000 шт.

Результаты - более 500 заявок в неделю из поискового трафика, рост позиций по всему списку целевых запросов (84% в ТОП3, 100% в ТОП10)

Комментарий - Провели полную внутреннюю оптимизацию сайта

Проведенные работы:

Проведение комплексного SEO аудита сайта и анализ конкурентов

Сбор полного семантического ядра и распределение по целевым страницам.

Проведение полной внутренней оптимизации (улучшение продающих качеств сайта, юзабилити, оптимизация технических факторов, SEO оптимизация всех целевых страниц)

Аналитика и корректировка целевых страниц