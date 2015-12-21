Оптимизация сервиса пенсионное-решение.рф

Тематика - Негосударственные пенсионные фонды
Регион продвижения - Россия
Статус проекта - На продвижении
Период проведения работ - С 1 июня 2015 г. Актуальность данных 21.12.2015 г.
Количество продвигаемых запросов- более 1000 шт.
Результаты - более 500 заявок в неделю из поискового трафика, рост позиций по всему списку целевых запросов (84% в ТОП3, 100% в ТОП10)
Комментарий - Провели полную внутреннюю оптимизацию сайта
Проведенные работы:
Проведение комплексного SEO аудита сайта и анализ конкурентов
Сбор полного семантического ядра и распределение по целевым страницам.
Проведение полной внутренней оптимизации (улучшение продающих качеств сайта, юзабилити, оптимизация технических факторов, SEO оптимизация всех целевых страниц)
Аналитика и корректировка целевых страниц