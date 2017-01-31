Пример размещения бесплатных объявлений

Как показывает практика, 100 размещенных вручную объявлений просматривает от 2000 до 4000 человек в месяц. Из этого количества людей 15-25% переходит на сайт рекламодателя, 5-7% делает звонки, 0,5-1% делает покупку. Подробней: http://natalushko.besaba.com/services/razmeschenie-objavleniy/