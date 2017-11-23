jakecopernik

Услуги по интернет-маркетингу

В поисках интернет-маркетолога? Хотите повысить узнаваемость бренда; расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж!? Вы по адресу! Маркетинг smm seo специалист — А. Наталушко: "Развиваю персональный сайт и страницы компаний в Социальных сетях — За 5 лет работы, наладил коммуникации с копирайтерами, дизайнерами, программистами. Умею четко поставить техническое задание и проконтролировать ход исполнения, чтобы получать максимальный результат"! Подробнее: http://natalushko.besaba.com

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ