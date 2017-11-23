jakecopernik

Услуги по интернет-маркетингу
В поисках интернет-маркетолога? Хотите повысить узнаваемость бренда; расширить клиентскую базу и увеличить объем продаж!? Вы по адресу! Маркетинг smm seo специалист — А. Наталушко: "Развиваю персональный сайт и страницы компаний в Социальных сетях — За 5 лет работы, наладил коммуникации с копирайтерами, дизайнерами, программистами. Умею четко поставить техническое задание и проконтролировать ход исполнения, чтобы получать максимальный результат"! Подробнее: http://natalushko.besaba.com
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТОЛОГ
- Профессиональное создание и размещение рекламы в сетях PPC. Контекстная, Тизерная и Баннерная реклама;
- SEO. Создание семантического ядра, внутренняя и внешняя оптимизация сайта. Подбор эффективных ключевых слов/запросов. Быстрая раскрутка в поисковиках. Большой опыт "без бюджетного" продвижения;
- SMM. Администрирование. Создание контента. Взаимодействие с аудиторией. Продвижение сообществ;
- Email-маркетинг. Разработка и реализация "цепочки касаний". Расширение и сегментация базы подписчиков;
- Копирайтинг. Создание новостного и seo контента. "Цепляющие" заголовки. "Продающие" рекламные тексты;
- Веб-аналитика. Анализ метрик, эффективности РК, конверсий трафика. Мониторинг рекламной активности конкурентов. Опыт использования более 50 инструментов в т.ч. Google Analytics и Яндекс.Метрика