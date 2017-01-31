AdWords настройка и оптимизация рекламных кампаний
Добавлена120 просмотров
7 лет назад
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- Настроил таргетинг на местоположения
- Настроил таргетинг на языки
- Установил бюджет
- Установил максимальные ставки по умолчанию
- Настроил расписание показа объявлений
- Выбрал метод показа
- Настроил ротацию объявлений