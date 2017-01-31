AdWords настройка и оптимизация рекламных кампаний

Добавлена
7 лет назад
120 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
  • Настроил таргетинг на местоположения
  • Настроил таргетинг на языки
  • Установил бюджет
  • Установил максимальные ставки по умолчанию
  • Настроил расписание показа объявлений
  • Выбрал метод показа
  • Настроил ротацию объявлений
Подробней: http://natalushko.besaba.com/portfolio/nastroyka-google-adwords