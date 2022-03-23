Продвижение сайта по услугам гидроизоляции в США
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3 года назад
Продвижение сайта по услугам гидроизоляции в США (CMS Wordpress). Результат спустя 2 месяца работы.
В первый месяц были проведены работы по оптимизации сайта, вот второй месяц уже начался прирост ссылочной массы и рост авторитетности сайта.
В 1-ый месяц были проведены работы по оптимизации сайта. Во 2-ой месяц уже был заметен прирост ссылочной массы и рост авторитетности сайта благодаря авторитетных доменам-донорам.
Работы по оптимизации сайта:
1. Сбор семантического ядра + формирование мета-тегов.
2. Наполнение сайта контентом с учетом ключевых запросов.
3. Ускорение скорости загрузки сайта.
4. Исправление технических ошибок на сайте.
5. Настройка автоответа на сайте.
6. Настройка микроразметки.