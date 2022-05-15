СЕО продвижение карточки товара на WildBerries
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3 года назад
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Что нужно учитывать при настройке СЕО товара на WildBerries и Ozon
- В первую очередь нужно составить семантическое ядро. Для этого лучше всего пользоваться Key Сollector, но если товаров немного, то сайта https://wordstat.yandex.ru/ бывает достаточно.
- Далее стоит обратить внимание в какие категории маркетплейса можно добавить товар
- Также необходимо посмотреть по каким запросам товар ищут на маркетплейсе
- Собрав ключевые слова в первых 3 пунктах мы переходим к написанию названия, описания и заполнения дополнительных полей
- После этого карточка проверяется на выдачу по ключевым поисковым запросам