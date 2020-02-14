SEO Продвижение | Климатическое оборудование

Добавлена
4 года назад
77 просмотров
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Цели

  • Увеличение трафика

    Google

  • Увеличение клиентов
  • Увеличить охват

    • ниши

Выполненные работы

  • Полная техническая

    оптимизация

  • Корректировка

    • текстов

  • Проработка

    • коммерческих факторов

    ранжирования

  • Внешняя оптимизация
  • Клей траста
  • Проработка

    • шаблонных элементов

Результат

  • В результате

    продвижения сайта за

    полгода рост трафика в

    4 раза