SEO Продвижение | Магазин автозапчастей

Добавлена
4 года назад
97 просмотров
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Цели

  • Запуск сайта
  • Увеличение трафика
  • Наращивание продаж из органики
Выполненные работы

  • Полная техническая оптимизация
  • Корректировка текстов
  • Проработка коммерческих факторов ранжирования
  • Внешняя оптимизация
  • Клей траста
  • Проработка шаблонных элементов
  • Расширение структуры
  • Увеличение страниц индексации
Результат

  • В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 0 до 130 человек в день