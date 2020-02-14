SEO Продвижение | Магазин автозапчастей

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цели
- Запуск сайта
- Увеличение трафика
- Наращивание продаж из органики
- Полная техническая оптимизация
- Корректировка текстов
- Проработка коммерческих факторов ранжирования
- Внешняя оптимизация
- Клей траста
- Проработка шаблонных элементов
- Расширение структуры
- Увеличение страниц индексации
- В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 0 до 130 человек в день