SEO Продвижение | Магазин брендовой обуви
Добавлена108 просмотров
4 года назад
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Цели
- Увеличить безбрендовый трафик
- Оптимизировать конверсию
- Увеличить количество клиентов
- Полная техническая оптимизация
- Корректировка текстов
- Проработка коммерческих факторов ранжирования
- Внешняя оптимизация
- Проработка шаблонных элементов
- Расширение структуры
- Работа с блогом
- В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 600 до 2000 человек в день после 3-го месяца продвижения