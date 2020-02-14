SEO Продвижение | Смартфоны и гаджеты

Добавлена
4 года назад
97 просмотров
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Цели

  • Увеличить трафик
  • Исправить проблемы релевантности
  • Увеличить продажи
Выполненные работы

  • Полная техническая оптимизация
  • Корректировка текстов
  • Проработка коммерческих факторов ранжирования
  • Внешняя оптимизация
  • Клей траста
  • Исправление проблемы релевантности
  • Расширение структуры
  • Переезд сайта на новую платформу
Результат

  • В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 800 до 1850 человек в день после 4-го месяца продвижения