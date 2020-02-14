SEO Продвижение | Смартфоны и гаджеты

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цели
- Увеличить трафик
- Исправить проблемы релевантности
- Увеличить продажи
- Полная техническая оптимизация
- Корректировка текстов
- Проработка коммерческих факторов ранжирования
- Внешняя оптимизация
- Клей траста
- Исправление проблемы релевантности
- Расширение структуры
- Переезд сайта на новую платформу
- В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 800 до 1850 человек в день после 4-го месяца продвижения