SEO Продвижение | Магазин мебели

Добавлена
4 года назад
114 просмотров
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Цели

  • Увеличение трафика Google
  • Восстановление ссылочного роста
  • Увеличение клиентов
  • Увеличить охват ниши
Выполненные работы

  • Полная техническая оптимизация
  • Корректировка текстов
  • Проработка КФ
  • Внешняя оптимизация
  • Клей траста
  • Проработка шаблонных элементов
  • Расширение структуры
Результат

  • В результате продвижения сайта за 3 месяца рост трафика в 2 раза
  • Рост продаж из органики в 7 раз