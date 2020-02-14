SEO Продвижение | Магазин мебели

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цели
- Увеличение трафика Google
- Восстановление ссылочного роста
- Увеличение клиентов
- Увеличить охват ниши
- Полная техническая оптимизация
- Корректировка текстов
- Проработка КФ
- Внешняя оптимизация
- Клей траста
- Проработка шаблонных элементов
- Расширение структуры
- В результате продвижения сайта за 3 месяца рост трафика в 2 раза
- Рост продаж из органики в 7 раз