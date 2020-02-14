SEO Продвижение | Магазин медтехники

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цели
- Увеличить трафик
- Увеличить позиции основных запросов
- Увеличить продажи
- Полная техническая оптимизация
- Корректировка текстов
- Проработка коммерческих факторов ранжирования
- Внешняя оптимизация
- Клей траста
- Проработка шаблонов
- Расширение структуры
- Расширение охвата запросов
- В результате продвижения сайта трафик из Google вырос с 220 до 480 человек в день после 6-го месяца продвижения