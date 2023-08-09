SEO - просування сайту в інтернеті та контекстна реклама - Google Ads

Поисковые системы (SEO)
Добавлена
4 месяца назад
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За період з січня по квітень 2023 року проведено наступні етапи роботи з пошукової оптимізації сайту зоотоварів https://zoozona.com.ua/, включно: 

  • проведено маркетингову оцінку та SEO-аудит сайту;

  • за результатами аудиту визначено маркетингову стратегію;

  • проведено оптимізацію сторінок - зміни в коді та коригування елементів SEO-просування;

  • сформовано семантичне ядро для ресурсу;

  • здійснено внутрішню оптимізацію (елементів, структури та контенту);

  • проведення зовнішньої оптимізації (розміщення посилань);

  • на базі семантичного ядра підібрані оптимальні, “ціна-якість”, пошукові запроси для платної реклами;

  • створено та запущено контекстну рекламу Google;

  • супровід рекламної кампанії - коригування та оптимізація рекламних оголошень відповідно до щоденного моніторингу об’яв;

  • за результатами проведеної роботи надано рекомендації для покращення подальшої роботи вебсайту.

Результат: 

  • За місяць реклами та роботи по оптимізації в Google, з урахуванням мінімального бюджету, на сайт приведено близько 700 цільових відвідувачів.

  • За 3 місяці Гугл проіндексував 1800 сторінок (видимість у пошуку для нового домену).

  • В результаті вказаних напрацювань сайт на новому домені стабільно підвищує свої позиції у пошуку.