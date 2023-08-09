SEO - просування сайту в інтернеті та контекстна реклама - Google Ads
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За період з січня по квітень 2023 року проведено наступні етапи роботи з пошукової оптимізації сайту зоотоварів https://zoozona.com.ua/, включно:
проведено маркетингову оцінку та SEO-аудит сайту;
за результатами аудиту визначено маркетингову стратегію;
проведено оптимізацію сторінок - зміни в коді та коригування елементів SEO-просування;
сформовано семантичне ядро для ресурсу;
здійснено внутрішню оптимізацію (елементів, структури та контенту);
проведення зовнішньої оптимізації (розміщення посилань);
на базі семантичного ядра підібрані оптимальні, “ціна-якість”, пошукові запроси для платної реклами;
створено та запущено контекстну рекламу Google;
супровід рекламної кампанії - коригування та оптимізація рекламних оголошень відповідно до щоденного моніторингу об’яв;
за результатами проведеної роботи надано рекомендації для покращення подальшої роботи вебсайту.
Результат:
За місяць реклами та роботи по оптимізації в Google, з урахуванням мінімального бюджету, на сайт приведено близько 700 цільових відвідувачів.
За 3 місяці Гугл проіндексував 1800 сторінок (видимість у пошуку для нового домену).
В результаті вказаних напрацювань сайт на новому домені стабільно підвищує свої позиції у пошуку.