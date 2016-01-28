ТОП 1, ТОП 3 Google Украина (Установка ГБО)

Компания VIPserviceGAS (Украина, г. Харьков) http://www.vipservicegas.com/

Тематика: Установка ГБО

Регион продвижения: Украина

Количество запросов: 150

Бюджет: 1400 $/ месяц

Сроки продвижения: 12 месяцев

Результат:

1. Все запросы находятся в ТОП 1, ТОП 3 Google по всей Украине.

2. Трафик в месяц достигает до 60 000.

Можете самостоятельно проверять позиции в выдаче.

В портфолио представлены запросы.