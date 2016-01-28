ТОП 1, ТОП 3 Google Украина (Установка ГБО)
Добавлена285 просмотров
8 лет назад
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Компания VIPserviceGAS (Украина, г. Харьков) http://www.vipservicegas.com/
Тематика: Установка ГБО
Регион продвижения: Украина
Количество запросов: 150
Бюджет: 1400 $/ месяц
Сроки продвижения: 12 месяцев
Результат:
1. Все запросы находятся в ТОП 1, ТОП 3 Google по всей Украине.
2. Трафик в месяц достигает до 60 000.
Можете самостоятельно проверять позиции в выдаче.
В портфолио представлены запросы.