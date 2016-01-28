ТОП 1, ТОП 3 Google Украина (Установка ГБО)

Добавлена
8 лет назад
285 просмотров
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Компания VIPserviceGAS (Украина, г. Харьков)   http://www.vipservicegas.com/

Тематика: Установка ГБО

Регион продвижения: Украина

Количество запросов: 150 

Бюджет: 1400 $/ месяц

Сроки продвижения: 12 месяцев

Результат: 

1. Все запросы находятся в ТОП 1, ТОП 3  Google по всей Украине.

2. Трафик в месяц достигает до 60 000.

Можете самостоятельно проверять позиции в выдаче.

В портфолио представлены запросы.