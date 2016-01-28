Разработка сайта для VIPserviceGAS (установка ГБО)

Компания VIPserviceGAS (Украина, г. Харьков) http://www.vipservicegas.com/

Данный сайт разрабатывался для клиента по продвижению.

Тематика: установка ГБО

Бюджет: 1200 $

Сроки: 3 месяца

Результат:

Сайт полностью справляется с возложенными на него задачами.

Построен с учетом usability, и обладает конверсионными элементами.

В рамках проекта по продвижению, сайт работает как инструмент продаж услуг компании.