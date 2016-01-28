Разработка сайта для AFS-gasservice (установка ГБО
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8 лет назад
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Компания AFS-gasservice (Украина, г. Харьков) http://afs-gasservice.com/
Данный сайт разрабатывался для клиента по продвижению.
Тематика: установка ГБО
Бюджет: 1000 $
Сроки: 2 месяца
Результат:
Сайт полностью справляется с возложенными на него задачами.
Построен с учетом usability, и обладает конверсионными элементами.
Сейчас ведется работа по комплексному продвижению сайта.