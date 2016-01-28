Разработка сайта для AFS-gasservice (установка ГБО

Компания AFS-gasservice (Украина, г. Харьков) http://afs-gasservice.com/

Данный сайт разрабатывался для клиента по продвижению.

Тематика: установка ГБО

Бюджет: 1000 $

Сроки: 2 месяца

Результат:

Сайт полностью справляется с возложенными на него задачами.

Построен с учетом usability, и обладает конверсионными элементами.

Сейчас ведется работа по комплексному продвижению сайта.