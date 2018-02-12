Аналитический отчет Excel - остаток товаров

Разработан аналитический отчет для мониторинга и анализа объемов закупа и продаж товаров в каждом филиале (аптеке) за каждый период. Отчет позволяет отследить - как часто в течении года были ошибки в закупах товаров. Отчет явно показывает, что в определенный период был закуплен слишком большой или слишком маленький объем товаров в зависимости от объема продаж (если продажи были высокими, а закуп небольшим, то отчет показывает, что оставшегося товара хватит на маленький период). Те же самые данные можно отследить в деньгах, это позволяет эффективнее планировать бюджет. Кроме всего прочего, есть возможность отследить количество товаров с истекающим сроком годности, эта информация дает сигналы на необходимость проведения акции и скидок (чтобы не уйти в убыток). Но все эти полезные анализы возможны только при своевременной загрузке полных данных от всех филиалов, для этого реализован макрос, который нажатием одной кнопки накапливает данные.