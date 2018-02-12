ПО загрузки данных в один Excel из других Excel

Данная программа (windows-приложение) написана на Visual Studio 2017, C#.NET Framework, Entity Framework. Берет данные из указанного excel-файла и добавляет в нужный лист основного excel-файла. Это нужно, чтобы в основном excel-файле были собраны данные из нескольких других файлов, причем не просто скопировать и вставить, а нужно брать только нужные строки и нужные столбцы в зависимости от указанных параметров. Аналогичный алгоритм также реализован в макросе Excel VBA, чтобы сравнить скорость работы. По результатам эксперимента - макросы ексель оказались более быстрыми как в написании кода, так и в обработке файлов.