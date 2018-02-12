Excel VBA обработчик по справочнику

Универсальный обработчик по справочнику. Если нужно значения в одном столбце исправить в соответствии с уникальными значениями по справочнику, то этот макрос поможет сделать это быстро. Нужно лишь указать справочник, где перечисляются "такие-то значения соответствуют такому-то уникальному значению). Затем нажав кнопку, указать обрабатываемый файл. Использовался только Excel VBA