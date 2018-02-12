Ежедневный отчет за текущий квартал по продажам

Отчет разработан для банка. Используется для ежедневного мониторинга продаж за текущий квартал (выполняется ли план продаж, соблюдается ли баланс дорогих и дешевых продуктов). Отчет вынуждает филиалы соревноваться друг с другом, повышая продажи и выполняя планы. Если какие-то филиалы несколько месяцев подряд оказываются в самом низу рейтинга (данный отчет используется как рейтинг филиалов), то высшее руководство задумывается о компетенции руководителей низкодоходных филиалов. Использован Excel VBA, Oracle DB, pl/sql, сводные таблицы Excel, сводные диаграммы Excel, рассылка по email через макрос.