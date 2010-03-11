AutoAgreement
Прикладное ПО
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14 лет назад
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ПО AutoAgreement.
Разработано для мебельной фирмы.Облегчение ведение договоров и спецификаций производимой мебельной продукции.
Использование базы данных MS SQL для хранения данных о заключенных договорах и спецификациях.
ПО применяется для создания, и редактивроания документов договора и спецификации изделия используя шаблон документа в формате Word и данных из БД.
Применил MS VS 2005 C++, COM, Microsoft Word Object, SqlClient
2008 Киев