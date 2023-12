ПО AutoAgreement.

Разработано для мебельной фирмы.Облегчение ведение договоров и спецификаций производимой мебельной продукции.

Использование базы данных MS SQL для хранения данных о заключенных договорах и спецификациях.

ПО применяется для создания, и редактивроания документов договора и спецификации изделия используя шаблон документа в формате Word и данных из БД.

Применил MS VS 2005 C++, COM, Microsoft Word Object, SqlClient

2008 Киев