Система управления
Прикладное ПО
Добавлена134 просмотра
14 лет назад
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Интегрированная система управления на базе контроллеров AMX с клиентской частью под Windows.
адаптированна под нужды заказчика.
Применил MS VS 2008 C++, MFC, Sockets, MS SQL, OLE автоматизация For Adobe Flesh
2009 Киев