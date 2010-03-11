Система управления

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интегрированная система управления на базе контроллеров AMX с клиентской частью под Windows.

адаптированна под нужды заказчика.

Применил MS VS 2008 C++, MFC, Sockets, MS SQL, OLE автоматизация For Adobe Flesh

2009 Киев