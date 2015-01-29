База данных студенческих работ

Программа для работы предприятия по платному выполнению студенческих заданий. Учет заказов, необходимых доработок заказов, исполнителей работ, загрузка/выгрузка данных из программы, простой учет доходов и расходов предприятия.

Страница заказа: http://www.weblancer.net/projects/614923.html