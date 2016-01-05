BMC + MS VS

Клиент-серверное приложение, завязанное на скада системах и BMC. Solution которого

состоит из 3-х проектов написанных на C#, 1 – сервер, 2 – клиент, 3 –

WPF приложение актуализации данных в БД с которыми работают 1 и 2.

Сервер получает данные из удаленных OPC AE серверов и передает клиентам.

Клиенты принимают данные от сервера и обрабатывают. Имеют возможность создавать инциденты в системе BMC, кроме серверных данных клиенты имеют возможность обрабатывать данные в файлах Excel.