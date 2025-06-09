CodeVisualizer — это десктопное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для интерактивной визуализации выполнения Python-кода. Основная цель проекта — помочь школьникам, студентам и начинающим программистам понять, как работает их код, показывая пошаговые изменения переменных, структур данных и стека вызовов. Приложение особенно полезно в образовательных целях: оно позволяет преподавателям демонстрировать работу алгоритмов и структур данных, а учащимся — самостоятельно разбирать и анализировать решения типовых задач.

В CodeVisualizer реализованы следующие ключевые функции:

Пошаговое выполнение кода с визуализацией изменений в переменных и объектах.

Поддержка базовых и пользовательских структур данных.

Интерактивные задания с отслеживанием прогресса.

Современный редактор кода с подсветкой синтаксиса и автодополнением.

Возможность экспорта визуализации в графические форматы (PNG, SVG).

Кроссплатформенность: приложение работает на Windows, Linux и macOS.

Технологии, используемые в проекте:

Python 3.11 — основной язык разработки.

PyQt6 — для создания графического интерфейса пользователя.

QScintilla — компонент для редактора кода с подсветкой синтаксиса.

PyInstaller — для сборки исполняемых файлов под разные операционные системы.

GitHub Actions — для автоматизации тестирования и сборки (CI/CD).

Безопасность выполнения пользовательского кода обеспечивается ограничением доступа к опасным операциям и модулям, что предотвращает возможные вредоносные действия. CodeVisualizer — эффективный инструмент для обучения программированию, который делает абстрактные процессы наглядными и доступными.