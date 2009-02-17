Data Parser

Программа позволяет получать прайс-листы из разных источников (текстовый файл, MS Excel, MS Acess) в разном представлении (разная последовательность столбцов в таблицах) и сохранять их в едином формате в одну базу MS Access. База данных, полученная после обработки источников, синхронизируется с базой данных на сайте по специальному протоколу.