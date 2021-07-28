Instant Helper

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Часть коммерческого проекта, рассчитанного на западный рынок.
Представляет собой удобную программу для просмотра книг CHM и HLP. Совместно с сайтом ориентирована на информацию для IT-специалистов. Предусматривает периодическое получение рекламы от поставщика (для Free-версии) и online-помощь специалистов.
Системные требования:
Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Ссылка на скачивание:
https://drive.google.com/file/d/1GR4nkTgxPjbiSDdgJCV5JzFNjgHrCQz7/view