Лексический и синтаксический анализатор текста

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Простая программа для проведения лексического и синтаксического анализа текста Входной информацией является программный код, заданный пользователем посредством интерфейса программы или записанный ранее в файл. Выходной информацией являются таблицы лексем и имен, а также подтверждение того, что код соответствует синтаксису. Программа состоит из двух частей: лексического анализатора, разбивающего исходный текст программы на лексемы и заполняющего таблицу имен и синтаксического анализатора, проверяющего соответствие текста
заданной грамматике.