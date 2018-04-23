Лексический и синтаксический анализатор текста

Простая программа для проведения лексического и синтаксического анализа текста Входной инфо­рмацией является программный код, заданный пользователем посредством интерф­ейса програ­ммы или записанный ранее в файл. Выходной информ­ацией являются таблицы лексем и имен, а также подтверждение того, что код соответствует синтаксису. Программа состоит из двух частей: лекс­ического анали­затора, разбивающего исходный текст программы на лексемы и заполняющего таблицу имен и синтаксического анализатора, прове­ряющего соответствие текста

зада­нной грамматике.