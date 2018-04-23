Среда графического программирования АСУ конфигуратор, используется для построения кода и программирования силовых модулей компании ООО "Новые Системы Электроники", Благодаря данной среде, пользователь может сам сформировать код путем ведения логической цепи от входа к выходу. Поддерживается работа с CAN-сообщениями. После построения пользователем графического алгоритма, происходит компиляция на сервере компании и на подключенные к ПК силовой модуль записывается hex-файл с заданным алгоритмом работы. Система создана по технологии WPF, паттерн MVVM, активно использовались библиотеки Telerik. Среда распространяется бесплатно и доступна для скачивания после прохождения регистрации на сайте компании.