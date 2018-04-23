Менеджер проектов

Прикладное ПО для работы на производстве. Этап производства состоит из 4х стадий: установка SMD-компонентов, установка Press-fit-компонентов, поверхностный монтаж, окончательный монтаж. При работе на той или иной стадии, оператору указывается необходимая информация по установке конкретного компонента. (местоположение компонента, его datasheet или информация по усилию нажатия (для Press-fit), получаемая с датчика в реальном времени). Данные по выполнению записываются на MySQL-сервер. В процессе работы оператор может посмотреть прогресс выполнения в виде 3D-модели, статистику по конкретному проекту, открыть окно измерений датчика. Приложение создано по технологии WPF, паттерн MVVM. Приложение ориентировано как на работу с сенсорным дисплеем, так и на работу с использованием классических манипуляторов. Работа над приложением не окончена, представлен предварительный вариант.