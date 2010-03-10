Оператор Интернет магазина

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
278 просмотров
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Win-интерфейс оператора интернет магазина курьерской доставки продуктов.

Основные функции:

- слежение за оформлением заказов пользователями сайта

- распечатка накладной для курьера

- изменение статуса заказов

- статистика

Среда разработки: C# (Microsoft Visual Studio 2008)

База данных: Microsoft SQL Server 2008