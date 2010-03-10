Оператор Интернет магазина
Прикладное ПО
Добавлена278 просмотров
14 лет назад
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Win-интерфейс оператора интернет магазина курьерской доставки продуктов.
Основные функции:
- слежение за оформлением заказов пользователями сайта
- распечатка накладной для курьера
- изменение статуса заказов
- статистика
Среда разработки: C# (Microsoft Visual Studio 2008)
База данных: Microsoft SQL Server 2008