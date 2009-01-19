Перехват выделенного текста
Прикладное ПО
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15 лет назад
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Язык Delphi, c использованием Low level keyboard hook
На рисунке оболчка к реализованому классу, в дальнейшем класс будет использоватся в словаре.
По нажатию определённой комбинации программа позволяет получить выделенный текст в программе (любой) и отображать пока удерживается комбинация.