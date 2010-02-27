Плагин просмотра WEB-порталов для FlylinkDC

http://flylinkdc.ru/

Плагин навигации по WEB-порталам для клиента сетей Direct Connect - FlylinkDC.

Плагин основан на движке IE, разделы портала и поиск по разделам представлены в тулбаре, и параметризируются через XML.

Так же имеется http request dumper, для облегчения настройки параметров нового портала.