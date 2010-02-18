Библиотека получения информации SMART

Системное программирование
Добавлена
14 лет назад
195 просмотров
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Реализация библиотеки (DLL) получения информации S.M.A.R.T. для всех жестких дисков в системе, с возможностью запуска/остановки длинных/коротких selftest'ов, и вывода журналов ошибок и тестов.