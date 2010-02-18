Библиотека восстановления удаленных файлов

http://www.ams-soft.ru/products/product_45.html

Разработка и реализация библиотеки (DLL) восстановления удаленных/испорченных файлов на файловой системе FAT.

Прямой доступ к диску, ручной обход элементов FAT; обнаружение графических файлов и восстановление EXIF информации (в том числе thumbnail) без фактического восстановления всего файла.

Библиотека является частью ПО "ФотоДОКТОР", фирмы AMS Software.