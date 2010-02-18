FlylinkDC, клиент сетей Direct Connect

Прикладное ПО
Добавлена
14 лет назад
277 просмотров
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http://flylinkdc.ru/

Активное участие в разработке клиента сетей Direct Connect.

Проектирование и реализация, модификация и исправление чужого кода, работа в команде.

Анализ траффика протокола, работа с сокетами.

Расширение и оптимизация пользовательского интерфейса (WinAPI и WTL).