GFMetaboard

http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=103132&st=0&p=2213493&#entry2213493

Проектирование и реализация многопользовательского игрового проекта для систем Windows Mobile 2003 - 6 (в том числе Smartphone) и Windows NT x86 и x64.

Реализация многопользовательской игры с учетом особенностей интерфейсов Bluetooth и WiFi (windows sockets).

Разработка пользовательского интерфейса, реализация работы с графикой, учитывая особенности платформ Windows Mobile