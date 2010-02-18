GFMetaboard
Разработка игр
Добавлена156 просмотров
14 лет назад
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http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=103132&st=0&p=2213493&#entry2213493
Проектирование и реализация многопользовательского игрового проекта для систем Windows Mobile 2003 - 6 (в том числе Smartphone) и Windows NT x86 и x64.
Реализация многопользовательской игры с учетом особенностей интерфейсов Bluetooth и WiFi (windows sockets).
Разработка пользовательского интерфейса, реализация работы с графикой, учитывая особенности платформ Windows Mobile