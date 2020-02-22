Погодный информер на Arduino и ESP8266

В этом устройстве ультразвуковой датчик расстояния был установлен на сервопривод и шаговый двигатель, что позволяет ему поворачиваться по двум осям. Датчик вращается и измеряет расстояние до объектов. "Железом" управляет контроллер Arduino. Для удобства использования и визуализации результатов работы было разработано десктопное приложение на Java, оно позволяет установить начальное положение датчика, углы поворота, а также визуализировать результат измерения – чем светлее область, тем ближе.