Поиск и замена слов в Exсel файле.
Прикладное ПО
Добавлена345 просмотров
12 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.weblancer.net%2Fprojects%2F280426.html
Программа загружает Excel файл, проводит в нем поиск и замену слов в нужном порядке и сохраняет результат в нужном формате в другой Excel файл.