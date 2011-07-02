Поиск и замена слов в Exсel файле.

http://www.free-lance.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fwww.weblancer.net%2Fprojects%2F280426.html

Программа загружает Excel файл, проводит в нем поиск и замену слов в нужном порядке и сохраняет результат в нужном формате в другой Excel файл.