Программа к дипломной работе (Delphi, ADO, Access)
Прикладное ПО
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13 лет назад
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Программа к базе данных разработанной заказчиком. Технологии Delphi, ADO, Access (MS Jet engine).
Написана программа включающая справочники, журналы документов, отчеты.
Справочники и журналы сделаны с использованием Grid'а TDBGridEh (использована версия 3.6 (бесплатная)) - работают сортировка, копирование в буфер (с правильной вставкой в Word и Excel).
Отчеты - QuickReport.
В процессе работы незначительно подкорректирована база данных.
В общем все аккуратно, красиво, но без фанатизма. :)))