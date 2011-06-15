Программа к дипломной работе (Delphi, ADO, Access)

Программа к базе данных разработанной заказчиком. Технологии Delphi, ADO, Access (MS Jet engine).

Написана программа включающая справочники, журналы документов, отчеты.

Справочники и журналы сделаны с использованием Grid'а TDBGridEh (использована версия 3.6 (бесплатная)) - работают сортировка, копирование в буфер (с правильной вставкой в Word и Excel).

Отчеты - QuickReport.

В процессе работы незначительно подкорректирована база данных.

В общем все аккуратно, красиво, но без фанатизма. :)))