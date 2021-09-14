Система моделирования криволинейного контура

Создать систему моделирования криволинейного контура с гладкостью первого порядка кривыми Фергюсона.

Созданная система должна выполнять следующие действия:

- построение контура в диалоговом режиме с визуализацией характеристических многоугольников кривых;

- автоматический и ручной выбор параметров, которые нужны для построения контура;

- анимационное изменение кривой в результате автоматического выбора параметров;

- для динамики реализовать евклидовы преобразования.

Язык С++ с использованием OpenGL