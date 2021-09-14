Система моделирования криволинейного контура

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Создать систему моделирования криволинейного контура с гладкостью первого порядка кривыми Фергюсона.
Созданная система должна выполнять следующие действия:
- построение контура в диалоговом режиме с визуализацией характеристических многоугольников кривых;
- автоматический и ручной выбор параметров, которые нужны для построения контура;
- анимационное изменение кривой в результате автоматического выбора параметров;
- для динамики реализовать евклидовы преобразования.
Язык С++ с использованием OpenGL