Система мониторинга работы ТВ передатчика

Проект писался года 3-4 назад

Состоит из двух частей:

1. блок, который подключается непосредственно к передатчику

2. программа для отображения параметров работы

мною разрабатывалось обе части

язык Delphi 5

работа с СОМ портами, микроконтроллером Atmel, ЖК дисплеем

внешний вид обусловлен предпочтениями заказчика

насколько я знаю, это решение до сих пор еще эксплуатируется