Система мониторинга работы ТВ передатчика
Прикладное ПО
Добавлена530 просмотров
15 лет назад
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Проект писался года 3-4 назад
Состоит из двух частей:
1. блок, который подключается непосредственно к передатчику
2. программа для отображения параметров работы
мною разрабатывалось обе части
язык Delphi 5
работа с СОМ портами, микроконтроллером Atmel, ЖК дисплеем
внешний вид обусловлен предпочтениями заказчика
насколько я знаю, это решение до сих пор еще эксплуатируется