Система мониторинга работы ТВ передатчика

Прикладное ПО
Добавлена
15 лет назад
530 просмотров
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Проект писался года 3-4 назад

Состоит из двух частей:

1. блок, который подключается непосредственно к передатчику

2. программа для отображения параметров работы

мною разрабатывалось обе части

язык Delphi 5

работа с СОМ портами, микроконтроллером Atmel, ЖК дисплеем

внешний вид обусловлен предпочтениями заказчика

насколько я знаю, это решение до сих пор еще эксплуатируется