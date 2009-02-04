WEB приложение для анализа XML файлов

J2EE приложение для анализа XML файлов

Ajax интерфейс

В UI валидация входных данных

Работа с большими XML файлами (размером порядка 500М-1G и более)

Возможность формирования выходного документа в любом из требуемых форматов

Многопоточная обработка XML файлов

Состоит из трех частей

1. библиотека для анализа XML файлов (фактически ядро этой системы)

2. UI для формирования правил анализа и выборок, сохранение конфигураций парсера

3. консольная утилита для потоковой обработки XML файлов согласно файлам конфигурации