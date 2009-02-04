WEB приложение для анализа XML файлов
Веб-программирование
Добавлена266 просмотров
15 лет назад
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J2EE приложение для анализа XML файлов
Ajax интерфейс
В UI валидация входных данных
Работа с большими XML файлами (размером порядка 500М-1G и более)
Возможность формирования выходного документа в любом из требуемых форматов
Многопоточная обработка XML файлов
Состоит из трех частей
1. библиотека для анализа XML файлов (фактически ядро этой системы)
2. UI для формирования правил анализа и выборок, сохранение конфигураций парсера
3. консольная утилита для потоковой обработки XML файлов согласно файлам конфигурации