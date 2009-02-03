Управление клиентами и заказами Интернет магазина

Приложение для работы с заказами и клиентами интернет-магазина

Синхронизация с сервером (XML, HTTP)

Возможность поиска по любому критерию или по их комбинации

Возможность редактирования заказов/клиентов, привязки заказов к клиентам

Возможность экспорта в основные форматы файлов, такие как Excel, Rtf, Pdf, Html