Управление клиентами и заказами Интернет магазина
Прикладное ПО
Добавлена511 просмотров
15 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для работы с заказами и клиентами интернет-магазина
Синхронизация с сервером (XML, HTTP)
Возможность поиска по любому критерию или по их комбинации
Возможность редактирования заказов/клиентов, привязки заказов к клиентам
Возможность экспорта в основные форматы файлов, такие как Excel, Rtf, Pdf, Html