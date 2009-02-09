YAHOO! API XML parser

Вызов одного из YAHOO! API для файлов, указанных во входном файле

Парсинг ответа YAHOO! API

многопоточная обработка (количество потоков задается)

возможность использование прокси (список прокси берется из файла, исключение из списка "плохих прокси", почти самообучаемый алгоритм получения прокси из списка для работы (на основе нескольких критериев))

наличие как GUI, так и возможность запуска из командной строки с указанием параметров

реализация: JAVA

как бонус - кроссплатформенность