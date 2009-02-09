YAHOO! API XML parser
Прикладное ПО
Добавлена578 просмотров
15 лет назад
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Вызов одного из YAHOO! API для файлов, указанных во входном файле
Парсинг ответа YAHOO! API
многопоточная обработка (количество потоков задается)
возможность использование прокси (список прокси берется из файла, исключение из списка "плохих прокси", почти самообучаемый алгоритм получения прокси из списка для работы (на основе нескольких критериев))
наличие как GUI, так и возможность запуска из командной строки с указанием параметров
реализация: JAVA
как бонус - кроссплатформенность