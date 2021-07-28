Служба учета

Небольшая демонстрационная программа учета.

Кроме прочих функций, позволяет сохранять и загружать резервные копии своей базы данных в сжатом виде.

Системные требования:

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ссылка на скачивание:

https://drive.google.com/file/d/1olludpil6wY-8oa88Ln8rXQ2DMupHzA6/view