Театро - контроль спектаклей
Прикладное ПО
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15 дней назад
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"Театро" - прикладное ПО для контроля работы театра, которое включает в себя:
Контроль спектаклей
Вся необходимая информация о спектаклях
Контроль пользователей
Высокая персонализация профиля
Аналитика спектаклей
От продаж, до "Самых покупаемых" и "Самых посещаемых".
Проверка билетов на валидность
Активное использование QR кодов для более удобного взаимодействия с системой.
Техническая часть:
IDE: Visual Studio
Язык программирования: C#
База данных: T-SQL
СУБД: MS SQL Server