Театро - контроль спектаклей

Прикладное ПО
Добавлена
15 дней назад
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"Театро" - прикладное ПО для контроля работы театра, которое включает в себя:

  • Контроль спектаклей
    Вся необходимая информация о спектаклях

  • Контроль пользователей
    Высокая персонализация профиля

  • Аналитика спектаклей
    От продаж, до "Самых покупаемых" и "Самых посещаемых".

  • Проверка билетов на валидность

Активное использование QR кодов для более удобного взаимодействия с системой.

Техническая часть:

IDE: Visual Studio
Язык программирования: C#
База данных: T-SQL
СУБД: MS SQL Server