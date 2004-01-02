Театро - контроль спектаклей

"Театро" - прикладное ПО для контроля работы театра, которое включает в себя:

Контроль спектаклей

Вся необходимая информация о спектаклях

Контроль пользователей

Высокая персонализация профиля

Аналитика спектаклей

От продаж, до "Самых покупаемых" и "Самых посещаемых".

Проверка билетов на валидность

Активное использование QR кодов для более удобного взаимодействия с системой.



Техническая часть:

IDE: Visual Studio

Язык программирования: C#

База данных: T-SQL

СУБД: MS SQL Server