kaurcev

Александр Каурцев kaurcev

 
21 год
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Здравствуйте!

Я - Александр.
Веб разработчик и веб дизайнер.

Навыки

  • Visual Studio

  • C#

  • MySQL

  • T-SQL

  • MS SQL Server

  • HTML5 + CSS3

  • JavaScript, а так же TypeScript

  • ReactJS

  • PHP

  • Git

Портфолио