Здравствуйте!
Я - Александр.
Веб разработчик и веб дизайнер.
Навыки
Visual Studio
C#
MySQL
T-SQL
MS SQL Server
HTML5 + CSS3
JavaScript, а так же TypeScript
ReactJS
PHP
Git
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Вконтакте в стиле Instagram*нет просмотров
- Складро - логистика товаровнет просмотров
- Kaurcev Space - социальная сеть1 просмотр
- Модуль слежения взгляданет просмотров
- Kasya Teamнет просмотров
- K.Feedнет просмотров
- Веб-ассистентнет просмотров
- Театро - контроль спектаклейнет просмотров