Телграм бот Букмекер
Прикладное ПО
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2 месяца назад
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Телеграм-бот "Букмекер" - це зручний застосунок для ставок на спорт. Він надає доступ до широкого спектру подій, коштів і статистики, дозволяючи користувачам швидко і легко робити ставки в режимі реального часу.